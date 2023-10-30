30 октября, 02:13,
обновлено 30 октября, 02:15
Военная операция на Украине

Шойгу: политика Запада по отношению к РФ угрожает военным столкновением ядерных держав

Министр обороны РФ подчеркнул, что ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности этих планов

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Линия Запада на эскалацию конфликта с Россией может привести к военному столкновению ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - сказал Шойгу.

"США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению", - добавил министр.

Однако, по его словам, ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности этих планов. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация