Шойгу: политика Запада по отношению к РФ угрожает военным столкновением ядерных держав

Министр обороны РФ подчеркнул, что ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности этих планов

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Линия Запада на эскалацию конфликта с Россией может привести к военному столкновению ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - сказал Шойгу.

"США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению", - добавил министр.

Однако, по его словам, ситуация в зоне СВО свидетельствует о бесперспективности этих планов.