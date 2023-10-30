Шойгу заявил, что РФ и КНР взаимодействуют на контрасте с очагами напряженности

Министр обороны России отметил, что особую роль в развитии отношений между странами играют "доверительные контакты" лидеров государств Владимира Путина и Си Цзиньпина

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряженности, обусловленными действиями западных стран. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсем в Пекине в понедельник.

"К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - сказал Шойгу. По его оценке, "традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям".

Особую роль в этом, отметил Шойгу, играют доверительные контакты лидеров двух стран. "В текущем году они провели две очные встречи. В марте успешно прошел государственный визит Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Первый зарубежный визит после переизбрания на высший государственный пост стал стратегическим выбором Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой", - сказал министр обороны РФ.

Позднее, 17-18 октября, президент России Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме "Один пояс - один путь". "Состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которых в том числе было уделено внимание углублению военного сотрудничества с использованием всех механизмов взаимодействия", - отметил Шойгу, подчеркнув, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров на мировой арене.

Шойгу выразил уверенность, что "сегодняшняя встреча будет способствовать углублению связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности".

О визите Шойгу в Китай

По прибытии министра обороны РФ на переговоры с Чжан Юсем от китайской стороны состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра.

Встреча Шойгу и Чжан Юся состоялась на полях X Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Китае.

Перед пленарным заседанием министр обороны России активно общался с коллегами не только из стран СНГ и ШОС, но и других государств. В частности, он обменялся мнениями с главами делегаций Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Нигерии, Таджикистана и других стран.