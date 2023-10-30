Глава Дагестана сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в регионе из-за рубежа

Сергей Меликов заявил, что призывы к жителям региона выходить на митинги публикуются в проукраинском Telegram-канале

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Попытки дестабилизировать ситуацию в Республике Дагестан совершаются из-за рубежа, в том числе проукраинскими Telegram-каналами, сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Меликов.

"Попытки дистабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами, противниками нашей страны", - сказал он.

По словам Меликова, один из Telegram-каналов, в котором публикуются призывы к жителям региона выходить на митинги, контролируется из-за рубежа. "Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины - предателями, бандеровцами", - добавил глава республики.

Он также добавил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали два сотрудника полиции.

"Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции. Они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта", - сказал он.

Обстановка в аэропорту и регионе

По словам главы Дагестана, оборудование и аппаратура в аэропорту не повреждены.

"Я побывал на территории аэропорта. <...> В терминале Б не пострадало оборудование, не пострадала аппаратура. В терминале внутренних авиалиний, в терминале А, по сути дела, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта", - сказал Меликов.

По его словам, в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта будет восстановлен. "Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных, для того чтобы побыстрее загладить события этой ночи", - добавил глава региона.

Он также подчеркнул, что обстановка в республике после беспорядков спокойная.

"Я надеюсь, что та ситуация которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Обстановка подконтрольная, она будет подконтрольная. Ее будут контролировать органы власти как республиканские, так и федеральные. <...> Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет",- сказал глава региона.

В новость были внесены изменения (08:17 мск) - добавлена информация о пострадавших.