30 октября, 05:52
Военная операция на Украине

Бойцы "Пятнашки" отвлекают внимание ВСУ для успешного выполнения задач на фронте

Командир бригады Ахра Авидзба отметил, что на линии боевого соприкосновения в ДНР инициатива отдана артиллерии и ударным беспилотникам

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Подразделения интербригады "Пятнашка" отвлекают внимание украинских войск на линии боевого соприкосновения для общего успешного выполнения задач на фронте. Об этом ТАСС сообщил командир бригады Ахра Авидзба.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы ждали, что будет "контрнаступ" - [контрнаступление] Украины. Но так как он захлебнулся, настало наше время себя проявить. Мы начали активные действия, и наша задача была отвлечь на себя противника, пока наши ребята из других подразделений успешно выполнили ряд других задач", - сказал Авидзба.

По словам командира, до недавнего время на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике активно работала пехота, сейчас инициатива отдана артиллерии и ударным беспилотникам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация