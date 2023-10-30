Бойцы "Пятнашки" отвлекают внимание ВСУ для успешного выполнения задач на фронте

Командир бригады Ахра Авидзба отметил, что на линии боевого соприкосновения в ДНР инициатива отдана артиллерии и ударным беспилотникам

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Подразделения интербригады "Пятнашка" отвлекают внимание украинских войск на линии боевого соприкосновения для общего успешного выполнения задач на фронте. Об этом ТАСС сообщил командир бригады Ахра Авидзба.

"Мы ждали, что будет "контрнаступ" - [контрнаступление] Украины. Но так как он захлебнулся, настало наше время себя проявить. Мы начали активные действия, и наша задача была отвлечь на себя противника, пока наши ребята из других подразделений успешно выполнили ряд других задач", - сказал Авидзба.

По словам командира, до недавнего время на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике активно работала пехота, сейчас инициатива отдана артиллерии и ударным беспилотникам.