Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о массовых беспорядках в Дагестане

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СК по республике установить все обстоятельства преступления

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, которые произошли в минувшее воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее в различных аккаунтах в социальных сетях с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы выйти на акции протеста в районе международного аэропорта Уйташ.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. По этому факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).