Слуцкий призвал к новому формату взаимодействия парламентов по Ближнему Востоку

Лидер ЛДПР отметил, что США продолжают однобоко поддерживать Израиль, "что ведет к эскалации конфликта"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обстановка на Ближнем Востоке побуждает создать новый формат межпарламентского взаимодействия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с иранской парламентской делегацией во главе с председателем комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джаляль Заде.

"Сегодня политическая обстановка в регионе побуждает нас как никогда раньше быть вместе, сверить часы и, возможно, создать какой-то новый формат межпарламентского взаимодействия", - сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что, несмотря на усилия России и многих стран, которые поддерживают страну, в том числе на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в ходе последней десятой сессии ГА ООН, США продолжают однобоко поддерживать Израиль, "что ведет к эскалации конфликта".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.