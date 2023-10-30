В Думу внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Комитеты Госдумы по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, а также вице-спикер Анна Кузнецова внесли на рассмотрение палаты проект обращения к ООН, межпарламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Документ размещен в думской электронной базе.

В тексте подчеркивается, что депутаты "в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства" обращение к ООН и парламентам стран мира "с настоятельным призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков".