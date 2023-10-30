Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФ

Мероприятие пройдет в очном режиме

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по следам событий в Махачкале проведет сегодня около 19:00 мск большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть российское общество. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор", - сказал представитель Кремля.

По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

"Очное", - ответил он на вопрос, будет ли совещание по видео-конференц-связи (ВКС) или президент проведет его лично.

События в аэропорту Махачкалы стали во многом результатом вмешательства извне, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием, заявил Песков.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", - сказал он.

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников событий в Махачкале. "Что касается митинга - дождемся сегодняшнего совещания", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.