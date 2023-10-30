Песков: новых предложений от Запада к РФ по безопасности сейчас не существует

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии "других" предложений от Запада в сфере безопасности.

Так представитель Кремля прокомментировал в общении с журналистами мнение американского экономиста Джеффри Сакса о необходимости вернуться к предложениям президента РФ Владимира Путина в сфере безопасности, озвученным ранее. Тем не менее, отметил Песков, дискуссия об этом "постепенно разгорается" на Западе.

"Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует, это точка зрения этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме", - сказал пресс-секретарь российского лидера. "Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются. Тем не менее какая-то дискуссия все равно постепенно разгорается", - отметил он.