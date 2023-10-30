Дума 1 ноября обсудит обращение к ООН в связи с гибелью детей на Ближнем Востоке

По словам вице-спикера палаты парламента Анны Кузнецовой, депутаты задействуют "все инструменты влияния для того, чтобы остановить усугубляющийся конфликт и защитить детей от угрозы"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 1 ноября рассмотрит обращение к ООН, межпарламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложной гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила в Telegram-канале вице-спикер палаты парламента Анна Кузнецова.

"Уже в среду, 1 ноября, Государственная дума рассмотрит наше обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Мы будем задействовать все инструменты влияния для того, чтобы остановить усугубляющийся конфликт и защитить детей от угрозы", - отметила она.

Авторами внесенного в Госдуму документа стали думские комитеты по международным делам и по делам семьи, женщин и детей, а также сама Кузнецова. В тексте подчеркивается, что депутаты "в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства" обращение к ООН и парламентам стран мира "с настоятельным призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков".