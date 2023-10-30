Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в районе Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", на ореховском направлении ВСУ стали чаще осуществлять ночные атаки

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли до 50 военнослужащих в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Успешная контратака [проведена российскими силами] со стороны Вербового в направлении Работина. Потери боевиков [ВСУ составили] свыше 40 человек, ближе к 50, - сказал собеседник агентства. - Опять у них небольшая пауза по использованию тяжелой техники - всего 2 БТР, но зато больше 10 автомобилей, на которых подвозили боевиков на передовую".

Рогов добавил, что на ореховском направлении ВСУ стали чаще осуществлять ночные атаки. Российские силы встречают их огнем из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", отметил он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.