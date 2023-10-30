30 октября, 10:08

Кремль согласен со словами Шойгу о том, что линия Запада несет угрозу столкновения с РФ

Глава Минобороны РФ ранее указал, что политика западных стран на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что "чревато катастрофическими последствиями"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кремль согласен со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу, что политика Запада на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу столкновения ядерных держав. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны", - сказал представитель Кремля.

Ранее Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности, указал, что политика западных стран на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что "чревато катастрофическими последствиями". 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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