Кремль согласен со словами Шойгу о том, что линия Запада несет угрозу столкновения с РФ

Глава Минобороны РФ ранее указал, что политика западных стран на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что "чревато катастрофическими последствиями"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кремль согласен со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу, что политика Запада на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу столкновения ядерных держав. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны", - сказал представитель Кремля.

Ранее Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности, указал, что политика западных стран на эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что "чревато катастрофическими последствиями".