Посольство РФ сообщило о стабилизации обстановки в Мозамбике после протестов

Пострадавших среди россиян нет, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обстановка в Мозамбике нормализовалась после протестов, прошедших в крупных городах страны на фоне итогов муниципальных выборов. Пострадавших среди россиян нет, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мозамбике.

В пятницу в крупных городах страны прошли протестные выступления, организованные оппозиционной партией "Ренамо", несогласной с результатами выборов, состоявшихся 11 октября. Акции проводились в соответствии с конституционными нормами страны.

"Всего по всей стране были задержаны 70 протестующих, около 10 человек получили незначительные травмы. Среди пострадавших нет россиян, какой-либо угрозы мирным жителям шествия не представляли. Уже к вечеру пятницы ситуация в городах урегулировалась, движение было полностью восстановлено, манифестации завершились", - указали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что в местах проведения шествий на несколько часов был затруднен проезд, при этом "массовых столкновений сторонников различных партий, а также с силами правопорядка отмечено не было". "Полиция, действуя в рамках своих полномочий, обеспечивала безопасность как манифестантов, так и мирных жителей", - резюмировали в диппредставительстве РФ.