Песков сообщил, что большое совещание Путина пройдет не в Дагестане

Пресс-секретарь президента России уточнил, что мероприятие состоится в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Большое совещание по следам событий в махачкалинском аэропорту президент РФ Владимир Путин проведет Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить Дагестан.

"В Москве", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков анонсировал, что Путин ориентировочно в 19:00 мск "планирует провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, мероприятие пройдет в очном формате. По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

В совещании примет участие все руководство страны: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, генпрокурор Игорь Краснов, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, первый замглавы МВД Александр Горовой. Песков отметил, что список может быть скорректирован, и обещал проинформировать, если это произойдет.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.