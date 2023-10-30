Дмитрия Тураева назначили генконсулом РФ в Алма-Ате

Она ранее занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, посты дежурного референта, старшего референта-секретаря, старшего референта, атташе посольства России во Франции, второго секретаря постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО в Париже, первого секретаря, советника посольства на Маврикии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дмитрий Тураев назначен новым генеральным консулом России в Алма-Ате. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Тураев Дмитрий Александрович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Республика Казахстан", - указывается в сообщении.

В разные годы Дмитрий Тураев занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, посты дежурного референта, старшего референта-секретаря, старшего референта, атташе посольства России во Франции, второго секретаря постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже, первого секретаря, советника посольства России на Маврикии. С 2018 года по 2023 год выполнял обязанности начальника отдела в консульском департаменте МИД России.