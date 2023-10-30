Слуцкий сравнил цензуру в Молдавии с решениями постмайданных властей Украины

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, режим президента Молдавии Майи Санду превращается в "укроклон"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Введение цензуры и запрет популярных политических партий в Молдавии схожи с решениями в начале правления "постмайданного правительства" на Украине. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Режим [президента Молдавии] Майи Санду превращается в укроклон. Гражданка Румынии устаивает молдаванам цензуру и запрет популярных в народе политических партий, за которые реально идет голосовать население. С этого начиналось правление постмайданного правительства на Украине. К чему оно пришло сейчас? Внешнее управление и разрушенная страна", - сказал Слуцкий.

"Но, как говорится, дурной пример заразителен. И Санду, и [президента Украины Владимира] Зеленского ждет свалка истории", - добавил парламентарий.

Ранее пресс-служба Службы информации и безопасности Молдавии опубликовала распоряжение ее директора Александра Мустяцы о блокировке доступа к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ. Запрет также коснется сайтов "Лента.ру", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Известий", "Комсомольской правды", aif.ru, "Российской газеты", агентств Regnum и РИА ФАНА, радио Sputnik, а также молдавских ресурсов. В целом в список попал 31 новостной портал.

На прошлой неделе в Молдавии был заблокирован доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°" и другие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Молдавии Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.