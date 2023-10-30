Косачев заявил, что Россия и Иран выступают против однополярной политики Запада

По словам вице-спикера Совета Федерации, Москва расценивает Тегеран как одного из важнейшим партнеров на международной арене

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия расценивает Иран как одного из важнейшим партнеров на международной арене, оба государства выступают за многополярное мироустройство в противовес политике Запада. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев на встрече с иранской парламентской делегацией во главе с председателем комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джаляль Заде.

"Иран для России - один из важнейших партнеров на международной арене. В Москве и Тегеране выступают за многополярное мироустройство, против однополярной политики Запада", - сказал сенатор, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

По словам Косачева, встреча с иранским коллегой отвечает "содержательному состоянию российско-иранских отношений в контексте нынешней повестки дня". Политик констатировал, что оценки и подходы российских и иранских парламентариев близки по многим вопросам или совпадают. "Мы можем конструктивно обсуждать широкий спектр тем", - подчеркнул он.

В свою очередь глава иранской парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике отметил, что Россия и Иран показывают пример стратегических отношений. Он поблагодарил российских коллег "за взвешенную позицию по отношению к событиям на Ближнем Востоке и ситуации в секторе Газа".

В ходе беседы, как сообщает пресс-служба СФ, стороны обсудили региональную и двустороннюю повестку, внимание было уделено российско-иранским инфраструктурным проектам, двусторонним дополнительным соглашениям, которые планирует ратифицировать иранский парламент.