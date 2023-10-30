Небензя обвинил США в нарушении суверенитета Сирии

Постпред РФ при ООН напомнил, что американские силы нанесли удары по двум объектам в районе города Бу-Кемаль

ООН, 30 октября. /ТАСС/. США совершили грубое нарушение норм международного права и суверенитета Сирии, нанеся удары по объектам на ее территории. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"26 октября силы Соединенных Штатов по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в районе города Бу-Кемаль. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в рамках реализации так называемого права на самооборону на американский манер, за тысячи километров от территории самих США. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона", - сказал он, подчеркнув, что в отличии от США Россия наносит удары "по листированной Советом Безопасности террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Дипломат отметил, что наглядным подтверждением вмешательства Вашингтона во внутрисирийские дела стали возобновившиеся арабо-курдские столкновения в Заевфратье, приведшие к гибели более ста человек, и протесты в провинции Эс-Сувейда, "в ходе которых экономические требования переросли в откровенно политические".

"На этом фоне США и их Западные союзники, оккупирующие значительные территории на северо-востоке и юге САР и участвующие в контрабанде сирийской нефти и зерна, разжигают политические трения под экономическими предлогами, снабжают курдов оружием, которое затем используется против законно проживающих в Заевфратье арабских племен, в том числе для создания угроз в сирийско-турецком приграничье. Помогает им в этом и израильская авиация, расширившая географию своих произвольных воздушных ударов по провинции Дейр-эз-Зор", - указал Небензя.

Он признал, что позитивным элементом можно считать развитие многопланового взаимодействие Дамаска с арабскими странами, включающее экономическое сотрудничество и политическую нормализацию. "Большое значение для выхода Сирии из искусственно навязываемой этой стране изоляции имеет и наращивание связей с другими внерегиональными игроками", - убежден он.

"На политическом треке урегулирования по-прежнему не видим альтернативы продвижению политпроцесса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254 и при уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. В этой связи убеждены в необходимости продолжения прямого межсирийского диалога, основной площадкой для которого был и остается Конституционный комитет", - заключил постоянный представитель России.

Удары США

26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По данным Пентагона, с 17 октября против американских войск было совершено проиранскими группировками около 20 нападений с применением беспилотников и ракет. При этом США не координировали авиаудары с Генштабом израильской армии. С 17 по 26 октября против американских войск в Ираке и Сирии было совершено 19 нападений с помощью беспилотников-камикадзе. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телекомпании CNN, Тегеран не хочет, чтобы палестино-израильский конфликт перекинулся на весь ближневосточный регион. Глава иранского внешнеполитического ведомства также отверг причастность Ирана к атакам на американские базы в регионе.