Рябков и зампремьер-министра Кубы отметили неприемлемость односторонних санкций

По данным МИД РФ, стороны "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас отметили позицию двух стран в отношении неприемлемости применения односторонних санкций в нарушение Устава ООН. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам беседы.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня. Отмечена твердая позиция обеих стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права, - указали в дипведомстве. - В данном контексте выражена решительная поддержка российской стороной Гаваны в том, что касается необходимости незамедлительного прекращения незаконной торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США".

Кроме того, в МИД РФ отметили, что собеседники также "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах".

"Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере, характерной для российско-кубинских отношений", - заключили в МИД России.