Кабмин исключил экс-депутата Рады Мураева из санкционного списка

Речь идет о перечне граждан Украины, против которых РФ в 2018 году ввела санкции в качестве контрмеры на установленные ранее Киевом ограничения в отношении некоторых российских физических и юридических лиц

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев исключен из списка лиц, в отношении которых Россией ранее были введены специальные экономические меры. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идет о перечне граждан Украины, против которых Россией в 2018 году были введены санкции в качестве контрмеры на установленные ранее Киевом ограничения в отношении некоторых российских физических и юридических лиц.

Мураев - бывший член Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, позже он был лидером партии "Наши". В 2019 году она вошла в состав "Оппозиционного блока". Мураев также является основателем телеканала "Наш", который в феврале прошлого года попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. В июле Служба безопасности Украины предъявила Мураеву обвинение в госизмене из-за того, чтобы он якобы использовал телеканал "Наш" для продвижения "пророссийской позиции".

Сам Мураев в соцсетях указывал, что он предлагал киевским коллегам принять геополитический нейтралитет, "выровнять" отношения с Крымом, "разойтись миром с непризнанными республиками, выполнить Минские соглашения и жить с уважением к праву на другое мнение", однако в ответ его "обзывали предателем".

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта прошлого года объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, в их числе оказалась и партия "Наши". В июне того же года по иску Минюста суд запретил ее деятельность.