30 октября, 17:19,
обновлено 30 октября, 17:24
Палестино-израильский конфликт

Богданов и иранский парламентарий обсудили события вокруг сектора Газа

По данным МИД РФ, "акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече в Москве с председателем комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джаляль Заде необходимость прекращения огня между Палестиной и Израилем.

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"В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня основное внимание было уделено трагическим событиям в секторе Газа и вокруг него. При этом акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение контактов на различных уровнях в целях координации усилий для поиска эффективных путей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. 

Теги:
ИранПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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