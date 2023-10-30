Богданов и иранский парламентарий обсудили события вокруг сектора Газа

По данным МИД РФ, "акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече в Москве с председателем комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джаляль Заде необходимость прекращения огня между Палестиной и Израилем.

"В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня основное внимание было уделено трагическим событиям в секторе Газа и вокруг него. При этом акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение контактов на различных уровнях в целях координации усилий для поиска эффективных путей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.