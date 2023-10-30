Мезенцев заявил, что Союзное государство не может согласиться с диктатом Запада

По словам госсекретаря СГ, коллективный Запад навязывает Союзному государству и всему миру наиболее удобную для него модель международных отношений

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад навязывает Союзному государству (СГ) и всему миру наиболее удобную для него модель международных отношений, однако Россия и Белоруссия не могут с этим согласиться. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Навязывают нам из-за океана и десяткам других стран ту модель, которая близка именно коллективному Западу и лидерам так называемого свободного мира. Разве мы можем на это согласиться? Не можем, не должны", - сказал он, отметив, что Россия, Белоруссия и "все прогрессивное человечество", в отличие от западных стран, говорят о построении равноправного диалога.

Мезенцев подчеркнул, что санкционное, экономическое, информационное и политическое давление со стороны стран Запада на Москву и Минск только возрастает.

По мнению государственного секретаря Союзного государства, западный мир забыл о роли СССР, "без доброй воли которого никогда бы не было объединенной Германии, без доброй воли которого никогда бы не перекроили европейскую политическую карту, без доброй воли которого не было бы тех успехов и продвижения по пути экономического развития стран "семерки". "Сегодня Россия показывает свою силу и обязательность защиты граждан, которые хотят разговаривать на родном русском языке, хотят жить по духовной, культурной и в том числе православной традиции. Почему это отнимается? И уже это одно есть право на защиту этих людей", - указал Мезенцев.