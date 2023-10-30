Мезенцев: оборонные программы Союзного государства растут в ответ на вызовы времени

По словам госсекретаря СГ, в программы, в частности, входят совершенствование инфраструктуры войсковой группировки войск и сил, размещенных на территории Белоруссии, а также меры по повышению уровня погранбезопасности единых границ Союзного государства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев назвал обоснованным ответом на вызов времени рост числа оборонных программ СГ, реализуемых за счет союзного бюджета.

"В рамках программ Союзного государства, которые реализуются за счет союзного бюджета, увеличено сегодня число оборонных программ. Это вынужденный и обоснованный ответ на вызов времени", - сказал он в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Мезенцева, в программы входят совершенствование инфраструктуры войсковой группировки войск и сил, размещенных на территории Белоруссии, меры по совершенствованию тыловой инфраструктуры группировки, меры по повышению уровня пограничной безопасности единых границ Союзного государства. "И президент [РФ Владимир] Путин очень четко сказал, я думаю, весь мир это услышал: не дай бог что случится, мы будем защищать границы Беларуси, как и границы России. Потому что это границы единого международного объединения, единого Союзного государства", - подчеркнул госсекретарь.

В начале февраля Мезенцев сообщил, что в 2023 году планируется запустить четыре новые союзные программы, в том числе три в сфере безопасности. Две из них нацелены на укрепление инфраструктуры региональной группировки войск Белоруссии и России, еще одна касается укрепления пограничной безопасности.

26 октября начальник бюджетно-финансового управления белорусского Государственного пограничного комитета Владимир Долженков сообщил, что объем финансирования белорусской части программы Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности составляет 1 млрд рублей. Как проинформировала начальник департамента финансов и бюджетной политики постоянного комитета СГ Наталья Полукарова, Союзное государство до конца года направит на совершенствование военной инфраструктуры региональной группировки войск России и Белоруссии более 130 млн рублей.