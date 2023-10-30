Путин проводит большое совещание после беспорядков в Дагестане

На совещании присутствует все высшее руководство страны, а также представители силовых и других профильных ведомств

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит большое совещание по следам событий в аэропорту Махачкалы - накануне там произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании будут обсуждаться "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества".

Представитель Кремля обращал внимание, что вчерашние события в Дагестане во многом спровоцированы извне, в том числе информационным воздействием. Он указывал, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей".

Мероприятие проходит в столичном регионе, для него выбран очный формат. Вступительное слово главы государства показывают в эфире. Далее, как ожидается, дискуссия продолжится в закрытом режиме.

На совещании присутствует все высшее руководство страны, а также представители силовых и других профильных ведомств: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, генпрокурор Игорь Краснов, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, первый замглавы МВД Александр Горовой.