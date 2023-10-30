30 октября, 18:16,
обновлено 30 октября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

Путин назвал среди тем совещания ситуацию на Ближнем Востоке

По словам президента, также будет обсуждаться защита прав граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учетом внешних угроз

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта будет обсуждаться на вечернем совещании, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Поговорим, конечно, и о ситуации на Ближнем Востоке, и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России самой", - сказал глава государства, открывая совещание. "Поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учетом внешних угроз", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликт
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