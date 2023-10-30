30 октября, 18:17,
обновлено 30 октября, 18:27

Путин заявил о попытках раскола общества России извне

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента, для этого применяют "изощренные технологии психологической и информационной агрессии"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. Глава государства проводит совещание по ситуации в Дагестане.

"На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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