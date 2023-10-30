Путин заявил об использовании ситуации на Ближнем Востоке "геополитическими кукловодами"

По словам президента, "те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке используется "геополитическими кукловодами" в корыстных целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

"Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов", - сказал Путин.

В связи с этим он напомнил, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса - с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран. "Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", - подчеркнул президент РФ.