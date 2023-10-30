Путин: ничем нельзя оправдать бомбардировки сотен тысяч неповинных граждан в Газе

По словам президента РФ, в Газе происходят "страшные события"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Бомбардировки мирных жителей Сектора Газа не поддаются оправданию, заявил президент России Владимир Путин.

"Страшные события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах, по-другому не скажешь", - отметил Путин.