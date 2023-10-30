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обновлено 30 октября, 18:50
Палестино-израильский конфликт

Путин: США и их сателлиты извлекают "кровавую ренту" из конфликта на Ближнем Востоке

По словам президента РФ, нужно реально оценивать, кто стоит за трагедией на Ближнем Востоке

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя руководствоваться эмоциями, нужно реально оценивать, кто стоит за трагедией на Ближнем Востоке - США и их саттелиты.

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"Мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями, мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех - заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

По его словам, стратегия США очевидна: как мировая сверхдержава Штаты слабеют, поэтому и хотят дестабилизировать РФ и других конкурентов с помощью хаоса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПалестино-израильский конфликт
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