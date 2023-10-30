30 октября, 18:21,
обновлено 30 октября, 18:35

Путин заявил, что США рассчитывают дестабилизировать конкурентов с помощью хаоса

По словам президента, Соединенные Штаты "хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. США хотят продлить свою глобальную диктатуру и рассчитывают дестабилизировать Россию и других конкурентов с помощью хаоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане.

"[Соединенные] Штаты не хотят с этим мириться (с потерей своей гегемонии - прим. ТАСС), а, наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру. В условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, "своих геополитических противников", к которым относят и нашу страну, а на самом деле - новые центры мирового развития, суверенные самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев", - предостерег глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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