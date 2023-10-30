Путин назвал Россию одним из лидеров процесса построения многополярного мира

РФ сражается за это на поле боя, добавил российский президент

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Россия является одним из лидеров справедливого процесса построения многополярного мира, и за это сражается на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане.

"Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса", - подчеркнул Путин. "Скажу больше, и это всем известно: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя, сражается последовательно", - добавил он, отметив, что российские солдаты и офицеры теряют своих боевых товарищей именно во имя этой благой цели.