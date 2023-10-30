30 октября, 18:22,
обновлено 30 октября, 18:42

Путин заявил, что истеблишмент США стоит за конфликтами на Украине и Ближнем Востоке

По словам президента, американцы повсюду насаждают военные базы, по случаю и без всякого случая используют военную силу, направляют оружие в зоны конфликтов и финансовые средства

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Правящие элиты США и их сателлиты стоят за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане.

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"И за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире - в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее - стоят правящие элиты США и их сателлиты", - заявил глава российского государства, подчеркнув, что это очевидно для всех.

Он также указал на то, что американцы повсюду насаждают военные базы, по случаю и без всякого случая используют военную силу, направляют оружие в зоны конфликтов и финансовые средства, разжигают ненависть на Украине и Ближнем Востоке. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанУкраинаСШАИракСирияРоссияПалестино-израильский конфликтВоенная операция на Украине
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