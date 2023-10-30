Путин заявил, что США не нужен прочный мир на Святой земле

По словам президента, США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что США не нужен мир на Святой земле.

"Им (США - прим. ТАСС) не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке", - заявил глава российского государства на совещании по ситуации в Дагестане.

"Поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовы внести реальный вклад в урегулирование кризиса, а не паразитируют на нем", - пояснил Путин.

Он обратил внимание на нападки Запада на позицию ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Даже ООН, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации", - констатировал российский лидер.

Президент сделал акцент на том, что США не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе в ближневосточном урегулировании. "Их вообще не устраивает, когда кто-то действует или говорит не по их указке. Они верят только в свою исключительность, в то, что им все позволено", - заключил Путин.