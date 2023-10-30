Путин назвал создание палестинского государства ключом к решению конфликта

По словам президента, позиция РФ по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы - в создании палестинского государства.

"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке в отличие от Запада никогда не было корысти, интриг и двойного дна", - подчеркнул Путин государства на совещании по ситуации в Дагестане.

"Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта - в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", - напомнил Путин.

"Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству", - констатировал российский лидер.