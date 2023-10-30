Путин сравнил США с пауком, который оплетает паутиной весь мир

По словам президента, Вашингтон для достижения собственных целей использует одураченных им людей на Украине

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сравнил США с пауком, который хочет затянуть в свою паутину весь мир. При этом Вашингтон для достижения собственных целей использует одураченных им людей на Украине, отметил глава российского государства на совещании по ситуации в Дагестане.

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины", - указал Путин.

Он также подчеркнул, что правящим элитам в США и их сателлитам выгодны конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах. Путин констатировал, что за многими конфликтами в мире - в Афганистане, Ираке, Сирии, за нынешним обострением на Ближнем Востоке - стоят именно указанные акторы.

"Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - отметил президент РФ.