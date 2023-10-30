30 октября, 18:25,
обновлено 30 октября, 19:13

Путин: события в Махачкале инспирированы руками западных спецслужб через соцсети

© Kremlin.ru

Как заявил президент, "помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

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"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб", - сказал он.

Президент в этой связи задался вопросом: "Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?" "Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане", - отметил Путин.

По его словам, Палестине можно помочь только в борьбе с теми, кто стоит за трагедией. Президент добавил, что Россия борется с ними в рамках спецоперации. "И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", - заключил глава государства.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия регулярного рейса, следовавшего из Тель-Авива, на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли на летное поле и в здание аэропорта, их позднее вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Согласно последним данным, более 20 человек пострадали, в том числе полицейские, задержаны 83 участника беспорядков. Власти Дагестана и религиозные деятели осудили произошедшее, они связали его с провокацией.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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