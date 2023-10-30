Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США на Украине

По словам президента, "руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста"

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и его хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей [они] пытаются инспирировать погромы в России", - указал глава государства.

Российский лидер выразил сомнение, знают ли об этом в руководящих кругах США. "Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази да и только, по-другому и сказать невозможно", - резюмировал глава государства.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.