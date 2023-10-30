30 октября, 18:32,
обновлено 30 октября, 18:38

Путин поручил принимать меры по защите межрелигиозного согласия в России

Также президент дал поручение принимать меры по защите конституционного строя страны и прав граждан

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов и главам силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия.

"Хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", - подчеркнул он на совещании по ситуации в Дагестане. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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