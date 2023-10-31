Госдума обсудит обращение к ООН по Газе и возможность партий вести бухучет

В начале заседания председатель ГД Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелкове

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании обсудит проект обращения к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта, а также законопроект о возможности партий вести бухучет по упрощенной системе.

В начале заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелкове. Источник в аппарате палаты сообщил ТАСС, что Макаров будет награжден почетной грамотой Госдумы за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему.

Один из главных пунктов повестки - проект обращения депутатов к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта, подготовленный по поручению Володина.

Вопрос о положении детей в зоне эскалации конфликта был поднят в ходе пленарного заседания 25 октября. С начала обострения только в секторе Газа погибли 3 457 детей. Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать эту тему и подготовить проект обращения. Согласно тексту, законодатели намерены обратиться "с настоятельным призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия".

Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект о возможности политических партий вести бухгалтерский учет по упрощенной системе. Инициатива была внесена в Госдуму депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 13 октября. Кабмин поддержал законопроект. Согласно закону "О бухгалтерском учете", политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения не применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность. Законопроектом предлагается эту норму исключить.

В пояснительной записке указано, что упрощенная система бухгалтерского учета "проще в применении и менее затратна в силу меньшего числа отчетов, объектов и операций, подлежащих учету, следовательно позволит сэкономить существенный объем средств политических партий и снизить риск и число возможных ошибок в отчетности". По мнению парламентариев, упрощенная бухгалтерская отчетность будет "более прозрачно характеризовать финансовую деятельность политических партий, проще для понимания заинтересованными пользователями, прежде всего гражданами и средствами массовой информации".

Страхование жизни

Госдума рассмотрит в первом чтении два законопроекта о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни. Документы были инициированы группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Цель документов - обеспечить защиту прав и интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае отзыва лицензии у страховщика. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Законопроектами устанавливаются основы функционирования системы гарантирования прав по договорам страхования, предполагается формирование и использование средств соответствующего фонда для осуществления гарантийных выплат. Система гарантирования аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений. Функции оператора предлагается возложить на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Источником гарантийных выплат является фонд, который формируется АСВ за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов, иных источников. Банк России выполняет координационную и надзорную функции.

В случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни он в течение семи рабочих дней представляет в АСВ информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат.