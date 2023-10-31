Небензя заявил, что в Газе разворачивается катастрофа "библейского масштаба"

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что мировому сообществу необходимо действовать сообща, чтобы перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Гуманитарная катастрофа библейского масштаба разворачивается в настоящее время в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Пришло время назвать вещи своими именами: на оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба", - сказал он.

"По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тыс. человек, половина из которых - женщины и дети", - указал постпред. Еще более 2 тыс. человек находятся под завалами, продолжил он, более 21 тыс. получили ранения, а количество внутренне перемещенных граждан составляет 1,6 млн. Кроме того, Небензя отметил высокие потери среди сотрудников ООН в зоне конфликта.

"Эти жуткие цифры растут с каждым часом. Выражаем благодарность всем гуманитарным сотрудникам на земле, работающим на исходе сил в условиях катастрофической нехватки базовых, в том числе медицинских, товаров, а также с крайне высокими рисками для жизни ", - сказал Небензя.

Поставки гуманитарной помощи

Небензя также отметил, что Израиль продолжает препятствовать и без того скудным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

"В условиях активных боевых действий гуманитарное реагирование остается фактически номинальным. Через КПП "Рафах", единственный пункт из Египта, с 21 октября прошли всего 94 грузовика, причем, по поступающим свидетельствам, Израиль препятствует даже этим скудным поставкам. В результате в секторе сложился острый дефицит всего: воды, топлива, продовольствия, медикаментов, а люди напуганы и доведены до отчаяния", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

Дипломат напомнил, что в отсутствие мобильной связи и интернета палестинский анклав полностью отрезан от остального мира. "Никто не знает достоверно, что там сейчас происходит. Такая блокада не только сеет еще большую панику среди мирных жителей, она напрямую подрывает работу медицинских и спасательных служб, а значит, приведет к новым жертвам среди гражданских лиц. По этой же причине не удалось согласовать проход 28 октября очередного гумконвоя через КПП "Рафах". Категорически осуждаем такие действия, особенно в ситуации, когда после отключения связи по анклаву были нанесены самые мощные с начала эскалации авиаудары", - подчеркнул он.

"28 октября по решению военно-политического руководства Израиля вооруженные силы этой страны, проигнорировав позицию, четко высказанную международным сообществом в принятой накануне резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, начали наземную военную операцию в секторе Газа. После интенсивнейших ударов израильская армия начала заходить на территорию анклава с нескольких направлений. <...> Власти Израиля по-разному называют свои действия: расширением операции или подготовкой плацдарма, но суть не в этом, а в том, что, несмотря на недвусмысленную реакцию в мире, Западный Иерусалим начал практическую реализацию своих планов по зачистке анклава", - добавил Небензя.

Необходимость деэскалации

Постпред РФ при ООН добавил, что время полумер на Ближнем Востоке уже прошло, гуманитарные паузы ситуации не помогут.

"Время полумер и половинчатых обтекаемых призывов прошло, никакие гуманитарные паузы не помогут. Гумпомощь невозможно оказывать в разгар военных действий на земле. Я надеюсь, все присутствующие здесь это понимают", - отметил дипломат.

"Приоритетные задачи мирового сообщества на сегодняшний день - остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло", - сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул важность консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами.

"В сложившейся ситуации Российская Федерация предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки на земле, направленные на скорейшее урегулирование кризиса <...>, нужно безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", - добавил Небензя.

О позиции США

Кроме того, Небензя считает, что СБ ООН оказался фактически парализованным из-за позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту, США вместе с Израилем хотят решить палестинскую проблему путем истребления населения сектора Газа.

"Из-за позиции США Совет Безопасности фактически оказался парализованным и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня, - сказал он. - Мы дважды выходили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы - истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему".