Захарова назвала лицемерием реакцию офиса генсека ООН на события в Махачкале

Официальный представитель МИД России также выразила надежду, что секретариат организации "найдет в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фантастическим лицемерием" заявления официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика об осуждении беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Дипломат обратила внимание на высказывание Дюжаррика о том, что в офисе генсека ООН "однозначно осуждают действия и слова" тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт в Махачкале. "Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Когда пару дней назад речь зашла о погибших в Газе сотрудниках ООН, представляющий именно эту организацию Стефан Дюжаррик, как и с Запорожской АЭС, не знал, кого осудить и какие слова подобрать, - продолжила Захарова. - Хотя речь шла непосредственно о зоне его ответственности - гибели коллег по работе".

Дипломат также обратила внимание на слова Дюжаррика в связи с произошедшим в Махачкале об "охоте на людей только из-за религий". "Надеюсь, Секретариат ООН найдет в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом. Ни разу ни генсек ООН, ни его официальный представитель слова не сказали в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям. Российское постпредство буквально завалило Секретариат ООН материалами на данную тему. После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН", - резюмировала официальный представитель МИД.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.