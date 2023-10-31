В ДНР сообщили, что танки Leopard 2 показали свою неэффективность на фронте

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что у этих танков большой вес, слабая проходимость и уязвимый корпус

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Танки Leopard 2, поставляемые Западом Украине, оказались неэффективными на линии боевого соприкосновения из-за технических особенностей. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Эти танки [Leopard 2] оказались неэффективными. Они не маневренные, у них большой вес, слабая проходимость - особенно в условиях распутицы, довольно уязвимый корпус. Его не починить в полях, только тащить с поля боя в ремзону, где его должны обслужить специально обученные люди с использованием всего необходимого ремкомплекта", - сказал он.

По словам Гагина, военнослужащие Вооруженных сил Украины гибнут как в составе экипажей танков Leopard 2, так и в попытках эвакуировать технику с поля боя.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Запад планирует поставить на Украину модифицированные советские танки Т-72М. Технику намерены оснастить новыми двигателями, электроникой и динамической защитой.