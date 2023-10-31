Рогов сообщил, что силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового

Председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что российские военные уничтожили танк и 10 военнослужащих противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Российские силы утром отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в районе села Вербовое, уничтожив танк и 10 военнослужащих противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Рано утром была предпринята врагом попытка прорыва в районе Вербового, использовали порядка пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава. Данная атака была отражена, как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено", - сказал он.

Рогов отметил, что также были отбиты попытки противника атаковать в сторону населенных пунктов Новопрокоповка, Копани и Нестерянка.

"Под Вербовым выявлено большое скопление техники и живой силы противника, наши отработали и артиллерией, и РСЗО, потери противника уточняются", - добавил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.