Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за блокировки русскоязычных СМИ в Молдавии

Уполномоченный по правам человека в РФ призвала организации не допустить "тотальной медиацензуры"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала возмутительным факт блокировки ряда руссоязычных СМИ в Молдавии, она призвала ООН и ОБСЕ не допустить "тотальной медиацензуры".

"Обратилась в Комитет по правам человека ООН, к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру в связи с этим возмутительным фактом удушения свободы слова", - написала Москалькова в Telegram-канале. Она добавила, что в своем обращении требует оказать "все возможное влияние в целях недопущения политики тотальной медиацензуры"

Решение Молдавии о блокировке сайтов СМИ омбудсмен назвала "вопиющим нарушением права на свободу слова". Она подчеркнула, что заблокированы не только сайты российских СМИ, но и молдавские издания, вещающие на русском языке.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник о приостановлении лицензии еще у шести телеканалов - "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". С инициативой запрета выступил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца, по предложению которого также заблокирован доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список попали сайты ТАСС, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, межгосударственной компании "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°", а также ряд других изданий. По словам Мустяцы, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

В конце февраля 2022 года Молдавия ввела чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине, в рамках которого на телепередачи из России накладывались ограничения. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении нескольких лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.