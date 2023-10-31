В Общественной палате ожидают встречу с Путиным на форуме "Сообщество"

Мероприятие пройдет 2-3 ноября в Музее Победы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами 8-го состава Общественной палаты (ОП) РФ на форуме "Сообщество" в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"Президент РФ Владимир Путин встретится с членами 8-го состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве", - говорится в сообщении.

Итоговый форум "Сообщество" пройдет 2-3 ноября в Музее Победы.

По традиции глава государства проводит встречу с новым составом ОП после завершения его формирования. Новый состав палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40%. Впервые в него вошли представители новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Состав палаты расширился до 172 человек.

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию. Тема форума - "Гражданское общество: достижения, лица, события".