Вершинин и посол Бразилии обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Также стороны обменялись мнениями "по обстановке в регионе Карабаха", сообщили в МИД России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили положение дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на дискуссии в Совете Безопасности (СБ) ООН по согласованию проекта резолюции.

"Было продолжено обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на продолжающиеся в СБ ООН дискуссии по согласованию проекта резолюции. В связи с этим отмечена принятая 27 октября резолюция ГА [Генеральной Ассамблеи] ООН "Защита гражданских лиц и соблюдение правовых и гуманитарных обязательств", содержащая требования по прекращению огня и набор неотложных мер гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, прошедшей 30 октября.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, "состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Карабаха в контексте рассмотрения данного вопроса на площадке СБ ООН".

Ранее на голосование в Совбезе всемирной организации выносилось четыре проекта резолюции по Ближнему Востоку. Два из них были подготовлены Россией, по одному проекту представили Бразилия и США. Ни один из документов не приняли.