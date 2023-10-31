Патрушев посетит Томск

Секретарь СБ проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отправляется с рабочей поездкой в Томск.

Там он проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири. Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, в нем также примут участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов, входящих в состав округа.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. На них он традиционно затрагивает не только текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в данном округе.

Предыдущее такое мероприятие было посвящено обстановке на Дальнем Востоке. Оно прошло в Магадане 22 августа. На нем речь шла в том числе о вопросах антитеррористической защищенности объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности жителей региона, а также социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Обстановка в Сибири

Ситуацию в Сибири Патрушев последний раз обсуждал в сентябре 2022 года на совещании по нацбезопасности в Кемерове. На повестке дня тогда были вопросы, связанные в том числе с гражданской обороной и обеспечением безопасности населения.

Секретарь Совбеза РФ обращал внимание на то, что в регионе пока сохраняется необходимость улучшения материально-технической базы территориальных подразделений МЧС России, включая замену устаревших транспортных средств, укомплектование их пожарными и спасателями, а также соответствующим оборудованием.

Помимо этого, Патрушев указывал на проблему нехватки автоматизированных систем централизованного оповещения населения. Он отмечал, что такими техническими средствами охвачено только 70% населения округа, и призывал принять меры по исправлению сложившейся ситуации.

Вместе с тем он подчеркивал, что в Сибири повсеместно разработаны планы приведения в готовность гражданской обороны и на системной основе проводятся регулярные специальные учения. Кроме того, в регионах округа созданы аварийные команды и коммунально-технические формирования, сформированы запасы передвижных резервных источников энергоснабжения и оборудования для ремонта коммунальных и инженерных систем.