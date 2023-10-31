Источник сообщил, что в ГД сочли достаточными основания лишить мандата Власова и Белоусова

По словам собеседника агентства, решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики направили в мандатную комиссию

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, решения направлены в мандатную комиссию. Об этом журналистам сообщил источник в палате.

По его словам, принято решения "считать достаточными основания для прекращения полномочий" обоих парламентариев в связи с тем, что они более 30 дней не посещали заседания комитетов и комиссий, в состав которых они входят. "Решения переданы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам", - добавил источник. Заседание комиссии должно пройти во вторник.

"Мы всесторонне изучили представленные материалы дела. По понятным причинам мы не смогли заслушать Белоусова (МВД России в августе 2022 года объявило Белоусова, осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, в розыск - прим. ТАСС). Выслушали объяснения Власова, который, по сути, не отрицал систематические пропуски, а пытался объяснить, почему не исполнял полномочия", - отметил источник, напомнив, что личное посещение заседаний комитетов и комиссий - это прямая обязанность депутата.

На основании этого комиссия приняла решение "считать установленным основание для прекращения" полномочий Белоусова (фракция "Справедливая Россия - За правду") за неявку на заседания комитета по защите конкуренции, Власова (фракция ЛДПР) - комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.