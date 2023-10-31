Кадыров призвал силовиков Чечни пресекать массовые беспорядки

Их участников необходимо "задержать и посадить", заявил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил силовикам жестко пресекать массовые беспорядки, если они произойдут в республике, видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, - четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - сказал он на чеченском языке представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики, прошедшем накануне.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.