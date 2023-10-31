31 октября, 09:36,
обновлено 31 октября, 09:51

Песков: по итогам совещания Путина усилят противодействие вмешательству извне

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в совещании принимали участие те самые люди, которые отвечают за эту работу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Меры по противодействию вмешательству в дела РФ извне будут усилены, такое решение было принято по итогам состоявшегося накануне у президента РФ Владимира Путина совещания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"По составу участников [совещания] вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля.

"Вы видели состав участников [совещания] - это те самые люди, которые, собственно, и отвечают за эту работу", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДагестан
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